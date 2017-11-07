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Политика
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Политика
Столтенберг связал реформирование НАТО с ситуацией на Украине
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    Столтенберг связал реформирование НАТО с ситуацией на Украине

    14:49  7 Ноября 2017
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    Столтенберг связал реформирование НАТО с ситуацией на Украине

    Брюссель, 7 ноября. Меры по реформированию структур НАТО в значительной степени стали ответом на украинский кризис. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    «Одна из главных причин, почему НАТО адаптируется в сфере увеличения готовности наших сил, размещения наших сил на восточном фланге альянса и изменения командной структуры НАТО, соcтоит в присоединении Крыма и продолжающихся деcтабилизирующих действиях на востоке Украины», — приводит ТАСС заявление Столтенберга на пресс-конференции в Брюсселе.

    При этом, как подчеркнул генсек НАТО, альянс оказывает Украине как политическую, так и и «практическую» поддержку.

    Столтенберг также заявил, что украинская проблематика будет центральной темой обсуждения на предстоящей встрече глав Минобороны стран альянса.

    Кроме того, он отметил, что Россия и НАТО касались этой темы недавно на заседании Совета НАТО-Россия.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #украина #нато
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