Столтенберг связал реформирование НАТО с ситуацией на Украине

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Брюссель, 7 ноября. Меры по реформированию структур НАТО в значительной степени стали ответом на украинский кризис. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Одна из главных причин, почему НАТО адаптируется в сфере увеличения готовности наших сил, размещения наших сил на восточном фланге альянса и изменения командной структуры НАТО, соcтоит в присоединении Крыма и продолжающихся деcтабилизирующих действиях на востоке Украины», — приводит ТАСС заявление Столтенберга на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом, как подчеркнул генсек НАТО, альянс оказывает Украине как политическую, так и и «практическую» поддержку.

Столтенберг также заявил, что украинская проблематика будет центральной темой обсуждения на предстоящей встрече глав Минобороны стран альянса.

Кроме того, он отметил, что Россия и НАТО касались этой темы недавно на заседании Совета НАТО-Россия.