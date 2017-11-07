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Москва, 7 ноября. Стратегические ядерные силы России способны нанести «неприемлемый ущерб» любому агрессору, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время коллегии Минобороны страны.

Герасимов обратил внимание, что доля современных образцов вооружения в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах России достигает 74%.

«Сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны», — констатировал начальник Генштаба ВС РФ.

Он подчеркнул, что в настоящее время заложен фундамент, который позволит осуществить качественный рост боевых возможностей стратегических ядерных сил страны в современных условиях ограничений, которые введены при подписании международных договоров в области контроля вооружений.