«Катаиб Хезболла» заявила о готовности присоединиться к штурму Абу-Кемаля

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Багдад, 7 ноября. Иракские народные силы ополчения готовы присоединиться к операции сирийской армии по освобождению Абу-Кемаля от боевиков «Исламского государства»1.

Командование «Катаиб Хезболла» (PMU) сообщило, что формирование готово принять участие в штурме населенного пункта Абу-Кемаль, захваченного боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что в штурме города будут задействованы подразделения Сирийской арабской армии, ливанское движение «Хезболла», иранский «Корпус стражей Исламской революции», иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» и афганская бригада «Лива Фатимийюн». Операция проходит при поддержке ВКС РФ.

В данный момент наземные войска находятся в 20 километрах от Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.