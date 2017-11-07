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«Катаиб Хезболла» заявила о готовности присоединиться к штурму Абу-Кемаля
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    «Катаиб Хезболла» заявила о готовности присоединиться к штурму Абу-Кемаля

    14:15  7 Ноября 2017
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    «Катаиб Хезболла» заявила о готовности присоединиться к штурму Абу-Кемаля

    Багдад, 7 ноября. Иракские народные силы ополчения готовы присоединиться к операции сирийской армии по освобождению Абу-Кемаля от боевиков «Исламского государства»1.

    Командование «Катаиб Хезболла» (PMU) сообщило, что формирование готово принять участие в штурме населенного пункта Абу-Кемаль, захваченного боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Отмечается, что в штурме города будут задействованы подразделения Сирийской арабской армии, ливанское движение «Хезболла», иранский «Корпус стражей Исламской революции», иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» и афганская бригада «Лива Фатимийюн». Операция проходит при поддержке ВКС РФ.

    В данный момент наземные войска находятся в 20 километрах от Абу-Кемаля.

    «Катаиб Хезболла» заявила о готовности присоединиться к штурму Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #хезболла #абу-кемаль
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