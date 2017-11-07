ВКС РФ вывели воздушно-космическую оборону страны на новую качественную ступень

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Москва, 7 ноября. В течение минувших пяти лет российским Вооруженным силам удалось значительно усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении, добившись перекрытия зон обзора в воздушном пространстве над страной. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, в рамках развития ВКС РФ удалось «ликвидировать разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны, обеспечив перекрытие зон обзора воздушного пространства».

«На всех стратегических воздушно-космических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета», — подчеркнул Герасимов в ходе вступления на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

Воздушно-космическая оборона страны, подчеркнул начальник Генштаба, вышла на качественно новый уровень благодаря объединению Военно-воздушных сил и сил Воздушно-космической обороны.