ВКС РФ вывели воздушно-космическую оборону страны на новую качественную ступень
Москва, 7 ноября. В течение минувших пяти лет российским Вооруженным силам удалось значительно усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении, добившись перекрытия зон обзора в воздушном пространстве над страной. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По словам Герасимова, в рамках развития ВКС РФ удалось «ликвидировать разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны, обеспечив перекрытие зон обзора воздушного пространства».
«На всех стратегических воздушно-космических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета», — подчеркнул Герасимов в ходе вступления на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.
Воздушно-космическая оборона страны, подчеркнул начальник Генштаба, вышла на качественно новый уровень благодаря объединению Военно-воздушных сил и сил Воздушно-космической обороны.
«Была обеспечена единая ответственность за организацию воздушно-космической обороны, строительство и развитие войск и сил, ведущих боевые действия в этой сфере, их подготовку и применение», — объявил Герасимов.