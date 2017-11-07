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Ирак: «Хашд аш-Шааби» собирает силы в районе Фиш-Хабур
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» собирает силы в районе Фиш-Хабур

    13:55  7 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» собирает силы в районе Фиш-Хабур

    Эрбиль, 7 ноября. Иракская шиитская милиция «Хашд аш-Шааби» мобилизует силы на северо-западе от Мосула.

    Командование курдского ополчения пешмерга сообщает о напряженной ситуации, складывающейся к северо-западу от населенного пункта Мосул в районе Фиш-Хабур (Пешхабур). Командующий пешмерга Бархджат Селки сообщил, что уже два дня в данном районе мобилизуются подразделения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

    В Региональном правительстве Курдистана отметили, что силы пешмерга будут жестко реагировать на любые агрессивные действия шиитского ополчения, курды намерены защищать район Фиш-Хабур и пограничный переход «Ибрагим Халиль» на границе с Турцией.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» собирает силы в районе Фиш-Хабур

    Автор: Алексей Громов
    #курды #мосул #ирак #хашд аш-шааби
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