Путин встретится с главой Роспотребнадзора

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Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет публичным его общение с главой нашей службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека, как называют Роспотребнадзор, Анной Поповой», — приводит РИА Новости комментарий Пескова.

Отметим, темы открытого диалога президента РФ и главы Роспотребнадзора не анонсируются.

Между тем Песков также добавил, что президент России сегодня также проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.