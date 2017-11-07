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Путин встретится с главой Роспотребнадзора
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    Путин встретится с главой Роспотребнадзора

    13:56  7 Ноября 2017
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    Путин встретится с главой Роспотребнадзора

    Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Будет публичным его общение с главой нашей службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека, как называют Роспотребнадзор, Анной Поповой», — приводит РИА Новости комментарий Пескова.

    Отметим, темы открытого диалога президента РФ и главы Роспотребнадзора не анонсируются. 

    Между тем Песков также добавил, что президент России сегодня также проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #песков #роспотребнадзор
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