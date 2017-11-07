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Украина
Рада отказалась отправить Авакова в отставку
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    Рада отказалась отправить Авакова в отставку

    13:50  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:56  07 Ноября 2017
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    Рада отказалась отправить Авакова в отставку

    Киев, 7 ноября. Верховная рада отказался уволить главу МВД Украины Арсена Авакова с занимаемой должности. Проект об отставке министра поддержал только 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Напомним, инициаторы отставки Авакова указали на причасть министра к коррупционному скандалу. Речь идет о громком «деле о рюкзаках».

    31 октября после обысков по этому делу был задержан его сын Александр Аваков. Накануне стало известно, что украинская полиция собирается сегодня, 7 ноября, надеть на него электронный браслет.

    Украинские СМИ считают, что Порошенко испытывает неприязнь к Авакову, считая его единственным «взрослым министром» и опытным аппаратчиком в правительстве страны.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #отставка #аваков #рада
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