Рада отказалась отправить Авакова в отставку

В Избранное

Киев, 7 ноября. Верховная рада отказался уволить главу МВД Украины Арсена Авакова с занимаемой должности. Проект об отставке министра поддержал только 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, инициаторы отставки Авакова указали на причасть министра к коррупционному скандалу. Речь идет о громком «деле о рюкзаках».

31 октября после обысков по этому делу был задержан его сын Александр Аваков. Накануне стало известно, что украинская полиция собирается сегодня, 7 ноября, надеть на него электронный браслет.

Украинские СМИ считают, что Порошенко испытывает неприязнь к Авакову, считая его единственным «взрослым министром» и опытным аппаратчиком в правительстве страны.