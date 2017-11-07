Песков прокомментировал публикации о новом офшорном скандале

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Москва, 7 ноября. В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, но не знакомы с деталями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о документах, получивших название Paradise Papers, в которых также идет речь о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией «Сибур».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, известно ли в Кремле о связи министра американского торгового ведомства Уилбура Росса с российской компанией «Сибур».

«Вы знаете, это не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому, в данном случае, мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никакие детали», — сказал он.

Международный консорциум журналистских расследований, который финансируется фондом Джорджа Сороса, вместе с несколькими СМИ обнародовали 5 ноября документы о деятельности офшорных компаний. В материалах упоминаются имена 120 крупных государственных, политических фигур и международных компаний.

Речь идет в том числе о главе правительства Канады Джастине Трюдо, представителях администрации Белого дома, дворе Елизаветы II, американском гиганте по производству техники Apple, Uber. В числе 13,4 млн документов находятся упоминания о российской компании «Сибур», которая якобы сотрудничает с компанией министра США Росса.