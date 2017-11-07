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Новости Сирии
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Украина
Украина хочет подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО в 2020 году
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    Украина хочет подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО в 2020 году

    13:48  7 Ноября 2017
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    Украина хочет подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО в 2020 году

    Киев, 7 ноября. Украина рассматривает возможность подачи заявки на получение плана действий по членству в НАТО в 2020 году. 

    Об этом в интервью украинскому изданию сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что к этому сроку Украина «достигнет стандартов НАТО и сможет продемонстрировать, насколько государство продвинулось по многим направлениям, прежде всего в оборонной сфере».

    Пристайко считает, что «это будет удобный случай сказать: видите, мы выполнили, что обещали».

    Ранее сообщалось, что Украина намерена купить у Польши самоходные артиллерийские установки Krab, полностью соответствующие стандартам НАТО. Кроме того, в 2019 году Украина запустит производство боеприпасов по стандартам НАТО.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #нато
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