Украина хочет подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО в 2020 году

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Киев, 7 ноября. Украина рассматривает возможность подачи заявки на получение плана действий по членству в НАТО в 2020 году.

Об этом в интервью украинскому изданию сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что к этому сроку Украина «достигнет стандартов НАТО и сможет продемонстрировать, насколько государство продвинулось по многим направлениям, прежде всего в оборонной сфере».

Пристайко считает, что «это будет удобный случай сказать: видите, мы выполнили, что обещали».

Ранее сообщалось, что Украина намерена купить у Польши самоходные артиллерийские установки Krab, полностью соответствующие стандартам НАТО. Кроме того, в 2019 году Украина запустит производство боеприпасов по стандартам НАТО.