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Москва, 7 ноября. У России есть данные о том, что готовящаяся Верховной радой военная реформа обсуждается и разрабатывается напрямую при участии американского посла на Украине. Об этом во вторник заявил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что особая ответственность за поведение и действия киевского руководства лежит на Вашингтоне.

«Особая ответственность за поведение киевских властей лежит на США, которые, по сути дела, в ручном режиме руководят киевскими властями, и последний пример этого следующий: просочилась информация о том, что в Раде готовятся обсуждать пакет законов о военной реформе», — уточнил Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава МИД России отметил, что все вопросы, касающиеся военной реформы на Украине решаются в тесных контактах с американским послом.