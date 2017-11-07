Песков: У Путина и Трампа будет возможность для переговоров на полях саммита АТЭС

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Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будут иметь возможность для проведения переговоров по наиболее острым вопросам на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Детали возможной встречи по-прежнему в проработке. В любом случае, оба президента будут находиться в Дананге, и возможность переговорить так или иначе у них будет. Очевидно также, что они обменяются мнениями по наиболее острым вопросам», — подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, Путин и Трамп могут обсудить ядерный кризис на Корейском полуострове.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о том, что российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут обсудить на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) борьбу с международным терроризмом.