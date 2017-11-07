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Дейр-эз-Зор: САА разбирает завалы и собирает богатые трофеи
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    Дейр-эз-Зор: САА разбирает завалы и собирает богатые трофеи

    14:45  7 Ноября 2017  /обновлено: 14:53  07 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: САА разбирает завалы и собирает богатые трофеи

    Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Сирийская армия после освобождения Дейр-эз-Зора, административного центра одноименной провинции, от боевиков ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ), занимается ликвидацией последствий контроля террористов над городом.

    В процессе разбора и разминирования завалов саперы САА обнаружили внушительное количество оружия. На руках у боевиков имелись станковые гранатометы СПГ-9, СГ-82, а также кустарные поделки по их образу и подобию. Среди личного стрелкового оружия можно обнаружить не только привычные АК и их всевозможные клоны, но и более экзотические вещи, вроде пневматических винтовок, очевидно, переделанных для стрельбы мелкокалиберными боеприпасами 22.LR.

    Также сирийцам удалось захватить несколько танков: 1 Т-62, 2 Т-72 и 4 Т-55 в различном состоянии. Вероятнее всего их вернут в строй после модификации и ремонта, благо что восстановленные при участии России производственные мощности это позволяют.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #саа #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #трофеи
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