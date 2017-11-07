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Лавров: США пора открыть глаза на потакание Киева неонацистской шпане
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    Лавров: США пора открыть глаза на потакание Киева неонацистской шпане

    13:39  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:44  07 Ноября 2017
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    Лавров: США пора открыть глаза на потакание Киева неонацистской шпане

    Москва, 7 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что прежде чем «открывать» украинцам «европейский выбор», Запад сначала должен потребовать от Киева «пресечь разгул неонацистов» на Украине.

    По мнению Лаврова, эта «неонацистская шпана пытается править бал в этой стране и диктовать свою волю. Он также заметил, что особая ответственность за поведение Киева лежит на США, которые, «по сути дела, в ручном режиме руководят киевскими властями».

    Одним из ярких примеров этого, по словам министра, ялвяется информация о подготовке в Раде пакета документов о военной реформе. При этом все вопросы по ним решаются при лично в контактах посла США с руководством Рады.

    В связи с этим Лавров выразил надежду, что кроме попыток «через военную реформу затянуть Киев в натовские ряды», Белый дом также обратят внимание и на то, как Киев закрывает глаза на деятельность бандитов, «которые все больше и больше чувствуют себя вольготно на Украине».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #киев #украина #лавров #запад #неонацисты
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