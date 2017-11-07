Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

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Москва, 7 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу. По словам представителя Кремля, это будет «регулярный рабочий контакт двух президентов».

«Достаточно скоро мы действительно готовим контакты президентов Путина и Эрдогана, состоится очередная встреча и российско-турецкие переговоры», — отметил пресс-секретарь, однако не привел никаких подробностей.

Напомним, ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что 13 ноября Эрдоган прибудет в Москву 13 ноября для переговоров с российским коллегой. Ожидается, что мировые лидеры обсудят борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке, а также приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи представителей курдской партии «Демократический союз».