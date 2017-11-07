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Песков прокомментировал доклад о росте политической активности в России
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    Песков прокомментировал доклад о росте политической активности в России

    13:39  7 Ноября 2017
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    Песков прокомментировал доклад о росте политической активности в России

    Москва, 7 ноября. Рост социальной и политической активности в России в преддверии президентских выборов вполне естественен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

    «В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом, растет количество мероприятий в поддержку президента, и тех, которые болезненно реагируют на те или события и процессы. Это естественная активизация, которая каждый раз сопровождает предвыборный период», — приводит ТАСС заявление Пескова.

    Песков также напомнил, что президентские выборы в России состоятся уже через 5 месяцев. 

    Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что еще подробно не ознакомился с докладом Центра экономических и политических реформ о росте с начала года числа социальных и политических процессов в стране почти на две трети.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #песков #выборы-2018
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