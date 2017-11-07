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Отец доставленной из Турции в Россию девочки прокомментировал ситуацию
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    Отец доставленной из Турции в Россию девочки прокомментировал ситуацию

    14:20  7 Ноября 2017
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    Отец доставленной из Турции в Россию девочки прокомментировал ситуацию

    Москва, 7 ноября. Владислав Яблоков, отец 15-летней школьницы из Санкт-Петербурга, которую он удерживал в Стамбуле, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

    Он подтвердил, что действительно дал свое согласие на возвращение ребенка в Россию, отметив, что в дальнейшем судьбой девочки будут заниматься органы опеки, а также уполномоченный по правам ребенка. Кроме того, мужчина заявил, что не намерен отказываться от родительских прав.

     «Я не отказываюсь от своих прав, как отец, как единственный законный представитель. Но в данной ситуации, поскольку на меня заведено уголовное дело в связи с заявлением моей дочери, сейчас важным является решение этого вопроса», — сказал Яблоков в комментарии RT.

    Напомним, история началась в июле 2017 года, когда школьница из Санкт-Петербурга отправилась на каникулы в Турцию, где после смерти матери проживал ее отец. После окончания каникул отец не отпустил девочку в Россию и оставил в Турции. Он заявил, что воспитание дочери было слишком «свободным», поэтому он намерен возвращать ребенка на воспитание тещи, поскольку считает, что она «не способна контролировать внучку в необходимой мере с учетом подросткового возраста».

    Бабушка школьницы признала свои педагогические упущения, пообещав уделять больше внимания воспитанию внучки, однако отец не отпустил девочку в Россию. Школьница записала видеообращение с просьбой о помощи. По словам девочки, отец насильно удерживал ее в Турции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, после чего он был вынужден отпустить ребенка домой. 7 ноября школьница была доставлена из Турции в Россию.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #школьница #отец
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