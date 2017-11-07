Житель Кубани получил пять лет тюрьмы за подготовку к вступлению в ИГ

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Краснодар, 7 ноября. Суд приговорил жителя Краснодарского края к пяти годам колонии строгого режима за намерение вступить в «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, 29-летний житель Тимашевского района планировал через Грузию и Турцию отправиться на территорию Сирии, где и намеревался пополнить ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. Преступник «исповедовал идеи радикального ислама экстремистского толка», подчеркнули в прокуратуре.

Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по статье «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

1 Организация запрещена на территории РФ.