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Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
Политика
Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве
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    Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

    13:31  7 Ноября 2017
    234

    Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

    Москва, 7 ноября. В МИД РФ отреагировали на новость о том, что неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве. По словам главы внешнеполитического дипведомства Сергея Лавров, осквернение мемориала — неприемлемое кощунство.

    «Насчет осквернения мемориала «Вечного огня» в парке Славы в Киеве — это кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН», — подчеркнул министр.

    Как отметил Лавров, что подобные вещи регулярно происходят на Украине. Глава МИД РФ добавил, именно «в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов», которые в сегодняшней Украине чувствуют себя очень комфортно.

    Напомним, вечный огонь у Памятника Вечной Славы был залит цементом, который принесли в ведрах. Полиция обнаружила восемь ведер, в беспорядке разбросанных по памятнику.

    Автор: Тимур Румянцев
    #вандалы #лавров #мид рф #вечный огонь
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