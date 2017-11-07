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Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018
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    Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

    13:57  7 Ноября 2017
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    Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

    Москва, 7 ноября. Российская сторона надеется на продолжение взаимодействия с Международным олимпийским комитетом, не хотелось бы реализации сценария неучастия российской сборной в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

    Он выразил надежду на то, что диалог с МОК продолжится, а все имеющиеся вопросы будут решены.

    Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

    «Мы не хотели бы говорить о худшем сценарии, связанном с неучастием сборной России в Олимпийских играх, потому что это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль возможным отказаться от участия в ОИ-2018, если МОК не изменит свою политику в отношении РФ. 

    Ранее трехкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы России Александр Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на зимних Играх-2018. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #песков #мок #южная корея #ои-2018 #олимпиада #сборная россии
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