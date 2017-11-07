Путин поручил оказать помощь пострадавшему от тайфуна Вьетнаму — Песков

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Москва, 7 ноября. Президент Путин дал распоряжение оказать гуманитарную помощь Вьетнаму в связи с обрушившимся на страну мощным тайфуном «Дамри», который нанес существенный ущерб центральным областям страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как рассказал Песков журналистам, президент провел совещание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, главой Минфина Антоном Силуановым и главой МЧС РФ Владимиром Пучковым.

«Глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. В связи с чем, по докладу министра Пучкова, в настоящий момент готовится к отлету во Вьетнам самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», — рассказал Песков.

Кроме того, президент России распорядился направить Вьетнаму гумпомощь в размере 5 млн долларов. Песков отметил, что Россия надеется на то, что ее примеру в помощи Вьетнаму последуют и другие страны.