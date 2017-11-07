Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
Россия
Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

    13:22  7 Ноября 2017
    55

    Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

    Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во вторник глава государства Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

    «В ближайшее время президент проведет очередное заседание комиссии по ВТС», — заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

    По словам Пескова, соответствующее мероприятие — регулярное. На нем будут обсуждаться вопросы ВТС в мире, заключил пресс-секретарь российского лидера.

    Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

    Напомним, ранее Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #втс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        33
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        234
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        1287
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        5347