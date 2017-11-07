В Избранное

Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во вторник глава государства Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

«В ближайшее время президент проведет очередное заседание комиссии по ВТС», — заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

По словам Пескова, соответствующее мероприятие — регулярное. На нем будут обсуждаться вопросы ВТС в мире, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ