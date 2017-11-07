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Новости Сирии
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Лавров призвал ОБСЕ отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине
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    Лавров призвал ОБСЕ отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине

    13:40  7 Ноября 2017
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    Лавров призвал ОБСЕ отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине

    Москва, 7 ноября. МИД РФ ждет реакции международных структур, в частности ОБСЕ, на многочисленные обращения о нарушении прав журналистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал отказ на въезд на Украину корреспонденту РИА Новости Захару Виноградову. Он отметил, что ситуация на Украине стала источником многочисленных негативных примеров отношения власти к журналистам. Он отметил, что это касается не только российских журналистов на территории этой страны.

    «Есть вещи и гораздо более серьезные, включая убийства журналистов, которые до сих пор не расследованы, — заметил глава внешнеполитического ведомства России. — Мы очень надеемся, что наши настоятельные обращения к соответствующим международным структурам возымеют действие».

    Лавров призвал ОБСЕ отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине

    «Это касается и ОБСЕ, где есть спецпредставитель по СМИ», — отметил Лавров.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #обсе #лавров #мид рф #журналисты #нарушения
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