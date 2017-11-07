В Сети появились новые доказательства наличия у боевиков в Сирии химического оружия

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Сирия, 7 ноября. В Сети опубликованы фото, с запечатленными на них контейнерами с химическим оружием, принадлежавшим ранее боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» (экс «Джебхат ан-Нусра»1 — террористическая организация, запрещена в РФ.). На них можно лицезреть два крупных бака для хранения газа либо жидкости под высоким давлением.

Пока неизвестно, где конкретно были обнаружены эти контейнеры, однако зная, что подразделения САА наступают в районе населенного пункта Рахжан (Раджае), где удалось отбить внушительные территории, можно предполагать, что контейнеры были найдены именно там, сообщает местный источник. Между тем, в районе населенных пунктов Умм Таркия, Аль-Балиль и Умм Хазим идут бои, а также боевиками было применено химическое оружие — газ хлорин.

Неоднократно боевики использовали химическое оружие для провокаций против сирийской армии, часть из которых была удачной.

1 Организация запрещена на территории РФ.