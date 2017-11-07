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В Сети появились новые доказательства наличия у боевиков в Сирии химического оружия
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    В Сети появились новые доказательства наличия у боевиков в Сирии химического оружия

    13:21  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:59  07 Ноября 2017
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    В Сети появились новые доказательства наличия у боевиков в Сирии химического оружия

    Сирия, 7 ноября. В Сети опубликованы фото, с запечатленными на них контейнерами с химическим оружием, принадлежавшим ранее боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» (экс «Джебхат ан-Нусра»1 — террористическая организация, запрещена в РФ.). На них можно лицезреть два крупных бака для хранения газа либо жидкости под высоким давлением.

    Пока неизвестно, где конкретно были обнаружены эти контейнеры, однако зная, что подразделения САА наступают в районе населенного пункта Рахжан (Раджае), где удалось отбить внушительные территории, можно предполагать, что контейнеры были найдены именно там, сообщает местный источник. Между тем, в районе населенных пунктов Умм Таркия, Аль-Балиль и Умм Хазим идут бои, а также боевиками было применено химическое оружие — газ хлорин.

    Неоднократно боевики использовали химическое оружие для провокаций против сирийской армии, часть из которых была удачной. 

    В Сети появились новые доказательства наличия у боевиков в Сирии химического оружия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #боевики #джебхат ан-нусра #нусра
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