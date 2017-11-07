Как РКН защищает российские СМИ от политической цензуры монополистов

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Компания Google Incorporated, заблокировав Федеральное агентство новостей в Google.News, спустя восемь дней все-таки соизволила разблокировать наше издание в новостном сервисе. Более того, в сервис вернулся доступ к архиву Федерального агентства новостей за период с 2014 по 2017 годы.

Оказавшись в непростой ситуации, ФАН не остался наедине с проблемой. Нас поддержали главные российские ведомства — Роскомнадзор, МИД, ФАС и другие структуры. Так, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила запрос в Google в связи с блокировкой выдачи новостей Федерального агентства новостей в сервисе Google.News за подписью Александра Жарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД РФ также направил запрос в Google и ряд международных структур в связи с блокировкой нашего агентства.

Похоже, наш пример вдохновил другие СМИ. Например, News Front готовит жалобу в Роскомнадзор на действия YouTube.

«Дочерний видеохостинг Google — YouTube без дополнительных разъяснений 1 ноября сообщил нам о намерении в одностороннем порядке прекратить работу нашего канала в течение семи дней и удалить весь контент за шесть нарушений норм сообщества, которые якобы случились в одну ночь. На наши запросы администрация видеохостинга не отвечает, права на апелляцию у нас нет», — сообщил руководитель агентства Константин Кнырик.

Заметим, что агентство News Front на протяжении нескольких лет активно освещает вооруженный конфликт в Донбассе.

Политическая цензура

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что действия Google — откровенная политическая цензура, ограничивающая свободу слова. При этом интернет-гигант заинтересован в дальнейшем присутствии в России, какими бы мотивами это ни объяснялось. Кстати, российская аудитория YouTube — одна из самых больших в мире, а Google явно не желает терять такой рынок.

«Поэтому компания обязана выполнять требования российских законов в части, касающейся работы в нашей стране. Развитие законодательной и технической базы в России позволяет государственным структурам в последнее время требовать от иностранных компаний соблюдения отечественных правовых норм, имея в руках эффективные средства воздействия на них. Для взаимодействия с иностранными интернет-компаниями это важно с точки зрения обеспечения безопасности. Они не без оснований подозревались в причастности к системе тотальной слежки за пользователями Сети, организованной американскими спецслужбами», — добавил Сергей Простаков.

По словам эксперта, Роскомнадзор в случае с кеширующими серверами Google в России показал, что позиции корпорации не так неуязвимы и у ведомства есть инструменты давления на компанию. Google перед этим стал виновником серьезных проблем с Интернетом в Японии, когда его кеширующие сервера, расположенные на территории страны, перестали работать из-за программной ошибки. Поэтому стремление Роскомнадзора урегулировать ситуацию с оборудованием Google у российских провайдеров имело серьезное техническое обоснование.

«Google также может влиять на аудиторию с помощью своих новостных и социальных сервисов. И в ситуации с исключением ФАН из Google.News Роскомнадзор выступил против цензуры и ограничения свободы слова, вопреки созданному в оппозиционной информационной среде образу. Google явно пошел на поводу американской антироссийской истерии и начал совершать действия, категорически не соответствующие ее собственным многочисленным заявлениям о беспристрастности и стремлении защищать разнообразие и свободу слова», — резюмировал Сергей Простаков.

Защита отечественных СМИ

Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что в истории с блокировкой Федерального агентства новостей в поисковом сервисе Google.News и ее последующей отменой действия российских властей были направлены на защиту отечественных Интернет-ресурсов и их читателей.

«Эти действия, как и, к примеру, действия МИД РФ, Федеральной антимонопольной службы, помогли ФАН вернуться в поисковик и тем самым облегчили читателям ФАН возможность поиска нужных и интересных материалов. Стало быть, налицо помощь гражданам от государственных структур. Рост влияния государственного регулятора в лице Роскомнадзора связан с комплексом мер, давно предпринимаемых чиновниками этого ведомства для регулирования во Всемирной паутине. Системный подход, разработка законодательной базы и вытекающей из требований закона после его вступления в силу базы технической весьма важны, ибо ведут к тому, что даже крупные зарубежные компании больше не могут игнорировать российские законы. Что и проявилось в истории с разблокировкой ФАН. Есть надежда, что и информационное агентство News Front после своей жалобы в Роскомнадзор сможет добиться аналогичного результата», — заключил Владимир Соловейчик.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября без объяснения причин была прекращена трансляция новостей издания ФАН в сервисе Google.News. Кроме того, из сервиса был удален архив материалов агентства.