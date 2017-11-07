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ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии — Лавров
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    ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии — Лавров

    13:05  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:12  07 Ноября 2017
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    ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии — Лавров

    Москва, 7 ноября. ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров. 

    По его словам, российская авиация и международная коалиция во главе с США наладила каналы связи по Сирии, передает РИА Новости.

    ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии — Лавров

    «Разумеется, учитывая, что мы с США работаем достаточно в тесном контакте на земле, где налажены соответствующие каналы связи между представителями ВКС России и коалицией, которую американцы возглавляют, мы обсуждаем эти вопросы», — отметил Лавров.

    Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что успех военной операции в САР повысил престиж службы в российской армии. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #вкс рф #лавров
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