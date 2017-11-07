ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии — Лавров

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Москва, 7 ноября. ВКС РФ и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, российская авиация и международная коалиция во главе с США наладила каналы связи по Сирии, передает РИА Новости.

«Разумеется, учитывая, что мы с США работаем достаточно в тесном контакте на земле, где налажены соответствующие каналы связи между представителями ВКС России и коалицией, которую американцы возглавляют, мы обсуждаем эти вопросы», — отметил Лавров.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что успех военной операции в САР повысил престиж службы в российской армии.