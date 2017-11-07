ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь на границе с Израилем

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Дамаск, 7 ноября. Боевики «Исламского государства»1 создали учебный лагерь «Абу Хашим» в непосредственной близости от Израиля.

Ряд сирийских новостных агентств сообщил о появлении нового тренировочного лагеря боевиков группировки «Джейш Халид бин аль-Валид» (входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») на сирийско-израильской границе. Лагерь назван в честь одного из эмиров ИГИЛ, ликвидированного в прошлом году, он расположен всего в трех километрах от Израиля. Источники отмечают, что лагерь террористов появился в приграничном регионе с молчаливого согласия Тель-Авива.

По мнению журналистов в Дамаске это лишний раз доказывает антисирийские настроения Израиля. ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) демонстративно не замечает террористов около своей границы, при этом ВВС Израиля неоднократно наносили авиаудары по территории Сирийской арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.