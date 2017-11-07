Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь на границе с Израилем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь на границе с Израилем

    13:35  7 Ноября 2017
    100

    ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь на границе с Израилем

    Дамаск, 7 ноября. Боевики «Исламского государства»1 создали учебный лагерь «Абу Хашим» в непосредственной близости от Израиля.

    Ряд сирийских новостных агентств сообщил о появлении нового тренировочного лагеря боевиков группировки «Джейш Халид бин аль-Валид» (входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») на сирийско-израильской границе. Лагерь назван в честь одного из эмиров ИГИЛ, ликвидированного в прошлом году, он расположен всего в трех километрах от Израиля. Источники отмечают, что лагерь террористов появился в приграничном регионе с молчаливого согласия Тель-Авива.

    По мнению журналистов в Дамаске это лишний раз доказывает антисирийские настроения Израиля. ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) демонстративно не замечает террористов около своей границы, при этом ВВС Израиля неоднократно наносили авиаудары по территории Сирийской арабской республики.

    ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь на границе с Израилем

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #игил #израиль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        33
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        234
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        1287
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        5347