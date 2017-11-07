Бесконечный кризис: в «Народном фронте» объяснили, чем грозит отставка Авакова

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Киев, 7 ноября. Инициатива отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова является спланированной кампанией против партии «Народный фронт» и может спровоцировать политический кризис в стране, заявил глава фракции партии в Верховной раде Максим Бурбак.

По его мнению, длительная кампания против «Народного фронта» началась еще в 2014 году после того, как лидер партии Арсений Яценюк занял пост премьер-министра Украины и «начал быстрые позитивные изменения в стране». Именно с тех пор, по словам Бурбака, «Народный фронт» некоторым сидит поперек горла». Об этом он заявил, выступая на заседании Рады во вторник.

Кроме того, как подчеркнул Бурбак, такие инициативы направлены на то, чтобы «толкнуть Украину в бесконечный политический кризис и досрочные выборы».

Этот проект Рада должна рассмотреть уже сегодня, 7 ноября. Напомним, Аваков является членом «Народного фронта» и по ее квоте был назначен министром внутренних дел.

О разногласиях между главой МВД и Петром Порошенко украинские СМИ сообщили в конце октября. По данным газеты «Украинская правда», конфликт якобы прошел из-за нового Майдана: Порошенко требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Верховной Рады, а Аваков не сделал этого и заявил, что выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», выбрал меньшее из двух зол.

А 1 ноября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что Аваков в ходе ссоры с Порошенко упрекнул его в ведении бизнеса в России. Сегодня издание «Зеркало недели» написало, что Порошенко испытывает неприязнь к Авакову, считая его единственным «взрослым министром» и опытным аппаратчиком в правительстве страны.