Россия может оставить базы в Сирии для контроля ситуации в регионе – депутат ГД

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Москва, 7 ноября. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение, что РФ может оставить свои базы на территории Сирии.

По мнению Швыткина, это позволит России осуществлять контроль за ситуацией в регионе и не допустить эскалации конфликта, передает РИА Новости.

«Нужно оставить базы для возможности дислокации, передислокации, возможно осуществление эвакуации в зависимости от задач», - заявил депутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГИЛ1 (запрещена в России) будут зависеть от текущей ситуации. Однако Сыромолотов добавил, что, скорее всего, обе базы РФ (авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе) останутся на территории САР.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что борьба с терроризмом в Сирийской республике близится к завершению.

1 Организация запрещена на территории РФ.