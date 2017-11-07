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Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
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Россия может оставить базы в Сирии для контроля ситуации в регионе – депутат ГД
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    Россия может оставить базы в Сирии для контроля ситуации в регионе – депутат ГД

    13:02  7 Ноября 2017
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    Россия может оставить базы в Сирии для контроля ситуации в регионе – депутат ГД

    Москва, 7 ноября. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение, что РФ может оставить свои базы на территории Сирии.

    По мнению Швыткина, это позволит России осуществлять контроль за ситуацией в регионе и не допустить эскалации конфликта, передает РИА Новости.

    «Нужно оставить базы для возможности дислокации, передислокации, возможно осуществление эвакуации в зависимости от задач», - заявил депутат.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГИЛ1 (запрещена в России) будут зависеть от текущей ситуации. Однако Сыромолотов добавил, что, скорее всего, обе базы РФ (авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе) останутся на территории САР.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что борьба с терроризмом в Сирийской республике близится к завершению.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #вывод войск
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