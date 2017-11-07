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Политика
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Суд ДНР вынес смертный приговор педофилу-убийце
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    Суд ДНР вынес смертный приговор педофилу-убийце

    15:28  7 Ноября 2017
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    Суд ДНР вынес смертный приговор педофилу-убийце

    Донецк, 7 ноября. Верховный суд ДНР вынес смертный приговор в отношении жителя Шахтерска, который изнасиловал в 2015 году девятилетнюю девочку. Для того, чтобы скрыть преступление, педофил убил свою жертву.

    «Гражданин П. совершил изнасилование малолетней и другие насильственные действия в отношении потерпевшей 2006 года рождения, — сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР. — Пытаясь избежать ответственности за содеянное, преступник убил ребенка».

    В соответствии с законодательством Донецкой народной республики подсудимому была назначена исключительная мера наказания — его приговорили к смертной казни с полной конфискацией принадлежавшего ему имущества. 

    Суд ДНР вынес смертный приговор педофилу-убийце

    В ДНР, в отличие от России, предусмотрена смертная казнь в качестве исключительной меры наказания — она не применяется к несовершеннолетним, старикам и женщинам. Первый смертный приговор в ДНР был вынесен в 2015 году члену донецкой ОПГ Анатолию Якубенко, который 8 марта безжалостно убил двух девушек, отказавших ему в близости.

    Автор: Валентин Меликов
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