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Лавров опроверг информацию о переносе конгресса национального диалога Сирии
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    Лавров опроверг информацию о переносе конгресса национального диалога Сирии

    13:04  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:18  07 Ноября 2017
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    Лавров опроверг информацию о переносе конгресса национального диалога Сирии

    Москва, 7 ноября. Конгресс национального диалога Сирии в настоящее время готовится. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Мавритании Исселку Ахмедом Изидом Бихом.

    «Этот конгресс сейчас готовится, никто его не откладывал, потому что дату конгресса не объявляли официально», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

    Как отметил Лавров, сейчас Россия, Турция и Иран занимаются согласованием повестки дня и сроков проведения конгресса национального диалога Сирии. По словам главы МИД РФ, также параллельно идут контакты со всеми сирийскими силами — правительственными и оппозиционными.

    Напомним, ранее Лавров заявил, что спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура находится в тесном контакте с Россией по конгрессу нацдиалога Сирии. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #лавров
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