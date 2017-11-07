Лавров опроверг информацию о переносе конгресса национального диалога Сирии

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Москва, 7 ноября. Конгресс национального диалога Сирии в настоящее время готовится. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Мавритании Исселку Ахмедом Изидом Бихом.

«Этот конгресс сейчас готовится, никто его не откладывал, потому что дату конгресса не объявляли официально», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Как отметил Лавров, сейчас Россия, Турция и Иран занимаются согласованием повестки дня и сроков проведения конгресса национального диалога Сирии. По словам главы МИД РФ, также параллельно идут контакты со всеми сирийскими силами — правительственными и оппозиционными.

Напомним, ранее Лавров заявил, что спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура находится в тесном контакте с Россией по конгрессу нацдиалога Сирии.