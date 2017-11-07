Новости Украины: В Киеве надругались над Вечным огнем

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Новости Украины, 7 ноября. В Киеве надругались над мемориалом «Вечный огонь». Ехавшего в Киев журналиста РИА Новости сняли с поезда по требованию СБУ. В Госдуме предложили отменить передачу Крыма в состав Украинской СССР в 1954 году, инициированную Никитой Хрущевым.

В Киеве надругались над Вечным огнем

Неизвестные вандалы залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве, местные власти уже заявили, что подобные акты вандализма являются недопустимыми, потребовав найти и наказать виновных. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что надругательства над советскими памятниками на Украине будут продолжаться до тех пор, пока западные партнеры Киева не укажут украинским властям на недопустимость попустительства подлобным проявлениям вандализма.

Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Эспрессо», утром 7 ноября прохожий, который шел через киевский парк Славы, заметил, что Вечный огонь залит цементом. Мужчина по телефону сообщил об этом в местную полицию.

Власти Киева требуют наказать вандалов, заливших цементом Вечный огонь https://t.co/AvFMwhT19B #Киев pic.twitter.com/y93WL8Qi9X — РИА Новости Украина (@RIANUkraine) November 7, 2017

Приехавшие на место полицейские обнаружили, что монумент действительно подвергся надругательству, а рядом валяются восемь ведер со следами цемента.

Киевские власти уже потребовали наказания для вандалов, осквернивших мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверены, вандалам не избежать ответственности. Надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали», — говорится в сообщении на сайте киевской администрации.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостной депутат Госдумы Виталий Милонов, ситуация с осквернением советских памятников на территории Украины останется неизменной, пока западные союзники Киева не призовут украинские власти к ответу.

«Нужно понимать, что подобного у себя не допускают даже те западные страны, у которых ненависть к России и русским пропагандируется на государственном уровне», — отметил Милонов.

Журналиста РИА Новости не впустили на Украину

Ехавшего в Киев журналиста РИА Новости Захара Виноградова сняли с поезда на территории Украины при проверке документов. Служба безопасности Украины (СБУ) без объяснения причин запретила Виноградову въезд в страну на пять лет.

По словам самого Виноградова, его рано утром после проверки документов высадили в Конотопе из поезда Москва — Одесса.

«Причина решения неизвестна, — приводит РИА Новости слова своего сотрудника. — Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе). Сейчас готовят документы».

Напомним, киевские власти неоднократно ограничивали или запрещали работу российских журналистов, а также деятелей культуры и искусства на территории Украины.

В Госдуме предлагают официально отменить решение Хрущева по Крыму

Официальная отмена советских законодательных актов о передаче Крыма в состав Украинской ССР положит конец претензиям нынешних киевских властей на возвращение Крымского полуострова. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Гордумы по делам СНГ Константин Затулин, выступая накануне в Ливадийском дворце на международной конференции «Форум друзей Крыма».

«Считаю, что мы, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должны в Государственной думе и в Совете Федерации принять решение об отмене актов 1954 года (о передаче Крыма в состав УССР)», — отметил он.

По словам Затулина, утверждения Киева, что Крым — это якобы «украинская» территория, являются «полнейшей неправдой — исторической и фактической».

«Упразднение решения 1954 года выбьет почву из-под ног наиболее русофобски настроенных киевских ораторов, — пояснил свою позицию Затулин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Отмена советских актов — также полностью оправдана с юридической точки зрения. При их принятии Президиум Верховного совета СССР допустил массу юридических ошибок».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, принимая это решение, «никто не потрудился узнать у наших дедов, отцов и матерей — простых советских граждан — что они думают на этот счет».

«Передать Крым Украине было незаконным и волюнтаристским решением, — подчеркнул Затулин. — Сегодня это решение является поводом для всякого рода инсинуаций в отношении России».

Напомним, в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с инициативой вывести Крым из состава РСФСР и передать его УССР. Президиум Верховного совета СССР поддержал это предложение, и передача Крыма Украинской ССР состоялfсь в том же году.