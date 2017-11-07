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Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
Украина
«Неспроста склады горели»: украинцы намекнули Турчинову на «успешные» испытания боеприпасов
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    «Неспроста склады горели»: украинцы намекнули Турчинову на «успешные» испытания боеприпасов

    13:44  7 Ноября 2017
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    «Неспроста склады горели»: украинцы намекнули Турчинову на «успешные» испытания боеприпасов

    Киев, 7 ноября. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях боеприпасов украинского производства под Киевом. Украинцы сомневаются в качестве новых боеприпасов, напомнив Киеву про взрывы на складах в Балаклее и Калиновке. 

    Украинские военные провели успешные испытания боеприпасов собственного производства на полигоне в Киевской области. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. 

    «Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как были уничтожены два наших мощных арсенала», — сказал Турчинов, его слова приводит пресс-служба партии «Народный фронт». 

    «Неспроста склады горели»: украинцы намекнули Турчинову на «успешные» испытания боеприпасов

    Украинский чиновник отметил, что во время стрельб боеприпасы подтвердили заявленные боевые характеристики. Турчинов отметил, что после госиспытаний будет начато серийное производство. 

    Украины иронично прокомментировали «успешность» испытаний, напомнив руководству страны о двух инцидентах в Калиновке (26 сентября) и Балаклее (23 марта). 

    «В Калиновке и в Балаклее вроде успешно самоиспытались снаряды. Что, снова учения?»

    «Вот как. Неспроста склады горели», — написал Монах

    «Неспроста склады горели»: украинцы намекнули Турчинову на «успешные» испытания боеприпасов

    Некоторые отмечают, что власти Украины пытаются продемонстрировать новую украинскую армию, о которой неоднократно заявлял президент Петр Порошенко.

    «Великая армия Европы», — отметил Андрей Коваль

    «Успешно испытали украинские боеприпасы. Я бы даже больше сказал, очень успешно: склад рванули на 5 с плюсом», — добавил Ученик Сноука. 

    В целом, Укроборонпром не пользуется доверием со стороны украинцев. Различные изобретения, представленные ранее на выставках в Киеве, вызывают улыбку. 

    «Смотришь на эти картинки, такое ощущение,что на Украине эволюция идет в обратную сторону. Они там нанопатрон случайно не изобрели», — написал Д.

    Попытки Украины разработать собственное оружие провоцируют негативную реакцию со стороны простых украинцев, поскольку это означает продолжение военного конфликта в Донбассе. 

    «Кровавый пастор снова на тропе войны», — отметил Кузнец Коваль

    «Кому война, кому  — мать родная», — считает Литовский эстонец

    «Неспроста склады горели»: украинцы намекнули Турчинову на «успешные» испытания боеприпасов

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #всу #украина #турчинов #снбо украины
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