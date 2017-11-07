Можно пригласить и марсиан: политолог ответил на предложение превратить Украину в колонию США

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Украина будет спасена только в том случае, если Соединенные Штаты Америки возьмут ее под внешнее управление, такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон. По мнению Гордона, украинские политики в настоящее время преследуют исключительно собственные интересы, не заботясь о благосостоянии народа.

«Только американское внешнее управление, я не вижу другого пути. Мы не можем сами разобраться, мы не можем», — сказал Гордон.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что подобного рода риторика характерна для прозападных и проамериканских элит.

«Когда они не видят личного, персонального участия в политическом процессе, они начинают плодить подобные сентенции. Это специфика не только Украины, подобные явления встречаются в любой стране. Чтобы не ходить далеко за примером, возьмем Россию. Есть такой экономист Илларионов [Андрей], он выпустил большую статью, перевод был опубликован на «ИноСМИ». В ней он пишет о том, что Россию со всеми ее природными богатствами и гражданами было бы неплохо продать американцам. И тогда американцы, как владельцы России, наведут тот самый порядок, который мил его [Илларионова] сердцу. В данном случае риторика Гордона и вышеупомянутого господина достаточно близко совпадает», — рассуждает Асафов.

По словам эксперта, либералам свойственна подобного рода риторика, они любят рассуждать о том, что в страну должны, сжалившись, прийти варяги из справедливого демократического мира. По словам Асафова, эксперты, которые имеют хоть какие-то знания по политологии, обычно ссылаются на опыт послевоенной Японии, которая успешно развивалась под протекцией американских военных.

«Но на этом их фантазии теряют связь с реальностью. Дальше они начинают озвучивать уже совсем нереализуемые идеи о том, что США начнут заливать государства, находящиеся под их опекой, деньгами, привезут туда всех стивов джобсов, биллов гейтсов и илонов масков, которые, не жалея своего живота, построят здесь империю будущего. Подобные заявления абсолютно не соответствуют действительности. Такая риторика никакими фактами не подкреплена. Страны, находящиеся под внешним управлением, как правило, используются в качестве донора природных и человеческих ресурсов. После того как эти ресурсы выкачиваются, государство предоставляется само себе, в том плачевном состоянии, в которое ее привели ее кураторы. Вот это и есть реальность. Предложения передать управление страной американцам, ввести внешнее управление укладываются в логику идеологии этих господ, но они неосуществимы. Таким образом, с тем же успехом можно пригласить, например, марсиан, чтобы они навели порядок», — продолжает Асафов.

Асафов напомнил, что на Украине сейчас «высокий» политический сезон, а американцы являются довольно уверенным актором украинской политики, об этом говорит «Михомайдан» — протестная акция напротив здания Верховной рады, а также беспрепятственное проникновение экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Также Асафов акцентировал внимание на том, что в последнее время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), гарантом деятельности которого являются США, активизировалось. Об этом, в частности, свидетельствует возбуждение уголовного беда против сына главы МВД Украины Александра Авакова, а также выемка документов на заводе, принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко.