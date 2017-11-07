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Политика
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Ведущий ток-шоу жестко ответил украинцу на слова об «обстреле Донецка третьей силой»
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    Ведущий ток-шоу жестко ответил украинцу на слова об «обстреле Донецка третьей силой»

    15:15  7 Ноября 2017
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    Ведущий ток-шоу в прямом эфире жестко ответил украинцу на «обстрел Донецка третьей силой»

    Ни для кого не секрет, что в Донбассе присутствовала некая третья сила, которая стреляла в обе стороны, уверенукраинский общественный деятель, волонтер Кирилл Климчук. Однако ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин считает, что жители Донбасса — не самоубийцы, и если бы они знали о третьей силе, то давно бы нейтрализовали ее. 

    В ходе ток-шоу в прямом эфире Первого канала его участники обсуждали обстрел Донецка, который произошел в минувшие выходные и был признан самым интенсивным за последние два года.

    «Уже ни для кого не секрет, что в Донбассе присутствовала некая третья сила, которая стреляла в обе стороны. Согласно минским соглашениям, украинская артиллерия стоит вне зоны досягаемости», — заявил в прямом эфире Кирилл Климчук.

    Ведущий программы Артем Шейнин прервал спикера.

    «Секунду, вы говорите, что в Донбассе всегда присутствовала третья сила, которая стреляла в обе стороны. Вы, находясь в Киеве, знаете, что в Донбассе какая-то сила. Вы хотите сказать, что люди, живущие в Донбассе, зная, что эта третья сила есть, не порвали бы ее в мелкие клочки? Вы что думаете, они самоубийцы и мазохисты?» — спросил Шейнин.

    "И да, это война, для людей это, безусловно, горе"

    В ответ Климчук заявил, что радиус зон разведения сторон составляет порядка 10 километров и «люди, живущие в городе, не могут проконтролировать, кто из чего и куда стреляет».

    «И да, это война, для людей это, безусловно, горе. Я настаиваю на том, что есть третья сила», — добавил Климчук.

    Напомним, 5 ноября артиллеристы ВСУ устроили самый массированный за два года обстрел Донецка. За сутки силовики выпустили по столице ДНР и ее окраинам свыше двух тысяч снарядов крупного калибра, применяя танки, гаубицы, системы залпового огня.

    Автор: Алиса Яковлева
    #днр #киев #донбасс #обстрел #лнр #донецк #новороссия #луганск #шейнин #климчук
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