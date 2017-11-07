Де Мистура находится в тесном контакте с РФ по конгрессу нацдиалога Сирии — Лавров

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Москва, 7 ноября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура находится в тесном контакте с России по конгрессу нацдиалога Сирии. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр выразил надежду на то, что созыв конгресса и работа, которая на сегодняшний день стартовала, будет способствовать и активизации ООН.

«Стаффан де Мистура, специальный представитель генсека ООН по Сирии, находится в тесном контакте с нами», — отметил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что де Мистура в курсе той работы, которую Россия проводит по подготовке данного мероприятия, отметив, что в эту работу также посвящены европейские и американские партнеры, передает РИА Новости.