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Новости Сирии
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Де Мистура находится в тесном контакте с РФ по конгрессу нацдиалога Сирии — Лавров
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    Де Мистура находится в тесном контакте с РФ по конгрессу нацдиалога Сирии — Лавров

    12:55  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:02  07 Ноября 2017
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    Де Мистура находится в тесном контакте с РФ по конгрессу нацдиалога Сирии — Лавров

    Москва, 7 ноября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура находится в тесном контакте с России по конгрессу нацдиалога Сирии. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. 

    Российский министр выразил надежду на то, что созыв конгресса и работа, которая на сегодняшний день стартовала, будет способствовать и активизации ООН.

    Де Мистура находится в тесном контакте с РФ по конгрессу нацдиалога Сирии — Лавров

    «Стаффан де Мистура, специальный представитель генсека ООН по Сирии, находится в тесном контакте с нами», — отметил Лавров.

    Глава российского МИД добавил, что де Мистура в курсе той работы, которую Россия проводит по подготовке данного мероприятия, отметив, что в эту работу также посвящены европейские и американские партнеры, передает РИА Новости

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #лавров #мистура
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