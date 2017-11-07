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Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
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Шойгу: Успех военной операции в Сирии повысил престиж службы в российской армии
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    Шойгу: Успех военной операции в Сирии повысил престиж службы в российской армии

    12:52  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:05  07 Ноября 2017
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    Шойгу: Успех военной операции в Сирии повысил престиж службы в российской армии

    Москва, 7 ноября. Успех операции Военно-космических сил России против террористов в Сирии повысил престиж службы в российской армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии военного ведомства.

    Глава военного ведомства России обратил внимание, что за последние пять лет боевая мощь российских армии и флота значительно возросла.

    «Комплекс взаимоувязанных мероприятий по строительству и развитию вооруженных сил, повышение качества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки, успех операции в Сирии значительно повысили престиж военной службы», — отметил министр обороны России.

    Шойгу: Успех военной операции в Сирии повысил престиж службы в российской армии

    Ранее Шойгу констатировал, что зарплата военных в России соответствует уровню сотрудников ведущих отраслей.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #операция #вкс рф #шойгу #армия
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