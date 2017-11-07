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В Госдуме призвали жестко ответить на «хамство» СБУ в отношении российского журналиста
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    В Госдуме призвали жестко ответить на «хамство» СБУ в отношении российского журналиста

    13:12  7 Ноября 2017
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    В Госдуме призвали запретить украинцам въезд в Россию и отменить упрощенную натурализацию

    Служба безопасности Украины запретила въезд журналисту РИА Новости Захару Виноградову на территорию страны. Как сообщил обозреватель агентства, его сняли с поезда «Москва — Одесса» по неизвестной причине. На данный момент Виноградов находится Конотопе и ждет выезда в Москву.

    России давно пора принять меры в отношении «хамского» поведения украинской стороны, считает первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что возможно, правительству России необходимо пересмотреть нахождение украинцев на территории России и ввести ограничения.

    «Это не первый случай, и нам не стоит заигрывать с явно хамским отношением к Российской Федерации и ее гражданам, — комментирует для ФАН депутат Госдумы и член фракции ЛДПР Александр Шерин. — Самые нелепые унижения и действия в отношении наших людей уже были произведены. Дошло до того, что пытаются запретить наш гимн на Олимпийских играх-2018. Казалось бы, отношение к стране складывается из мелочей. Такие моменты, как снятие нашего журналиста с поезда; задержания; запрет на въезд певцам, музыкантам, просто российским гражданам, которые подвергаются санкциям; запреты преподавать на русском языке на территории Украины; избиения граждан РФ, которые идут в посольство голосовать, — все это в совокупности плохая картина».

    Захар Виноградов

    Как сообщил сам Захар Виноградов, СБУ запретила ему въезд в страну на пять лет. В 06.00 утра (07.00 мск) его сняли с поезда «Москва — Одесса» в Конотопе при проверке документов.

    «Причина решения неизвестна», — сообщил он, добавив, что обратный поезд прибудет лишь в 18.00.

    Напомним, что это далеко не первый случай, когда российских журналистов не пускают на территорию Украины или жестко выдворяют из страны. В минувшем октябре украинские спецслужбы выдворили из страны корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Кроме того, многие представители российских СМИ были внесены в скандально известную базу «Миротворец» как враги Украины.

    «Отношение к российскому журналисту или отношение к человеку, который является гражданином РФ, — это следствие того, что мы позволили сами. Россия должна отреагировать как можно жестче на эти моменты, поскольку из разряда провокаций они перешли в публичное унижение, — считает собеседник ФАН, первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин. — Получается, что человек, который является деятелем искусства, политиком, журналистом, для них ничего не стоит — ведь он россиянин. На Украине вообще ничего не боятся. Они считают, что могут делать с нашими людьми все, что захотят. Это неправильно».

    Россия должна отреагировать как можно жестче на эти моменты

    Однако собеседник ФАН уверен, если есть редакционное задание, то журналист непременно должен его выполнить.

    «Важный вопрос: как обеспечивается безопасность наших журналистов, и куда смотрит мировой сообщество? Где эти европейские и американские демократические ценности и свобода слова, независимая пресса, защита деятельности журналистов? Если мировое сообщество молчит, значит, мы должны взять на себя эти полномочия и защитить нашего журналиста. Хватит на кого-то надеяться. Должны быть предприняты жесткие меры в отношении Украины. Я понимаю, что все начнут разглагольствовать, что граждане (украинцы — Прим. ФАН) не виноваты, но они терпят это руководство, поощряют и одобряют. Ну что делать? Может, стоит запретить въезд на территорию России, отменить упрошенное получение гражданства», — заключил Шерин.

    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #украина #одесса #госдума #сбу #конотоп #виноградов #немышев #шерин
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