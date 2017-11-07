В Госдуме призвали жестко ответить на «хамство» СБУ в отношении российского журналиста

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Служба безопасности Украины запретила въезд журналисту РИА Новости Захару Виноградову на территорию страны. Как сообщил обозреватель агентства, его сняли с поезда «Москва — Одесса» по неизвестной причине. На данный момент Виноградов находится Конотопе и ждет выезда в Москву.

России давно пора принять меры в отношении «хамского» поведения украинской стороны, считает первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что возможно, правительству России необходимо пересмотреть нахождение украинцев на территории России и ввести ограничения.

«Это не первый случай, и нам не стоит заигрывать с явно хамским отношением к Российской Федерации и ее гражданам, — комментирует для ФАН депутат Госдумы и член фракции ЛДПР Александр Шерин. — Самые нелепые унижения и действия в отношении наших людей уже были произведены. Дошло до того, что пытаются запретить наш гимн на Олимпийских играх-2018. Казалось бы, отношение к стране складывается из мелочей. Такие моменты, как снятие нашего журналиста с поезда; задержания; запрет на въезд певцам, музыкантам, просто российским гражданам, которые подвергаются санкциям; запреты преподавать на русском языке на территории Украины; избиения граждан РФ, которые идут в посольство голосовать, — все это в совокупности плохая картина».

Как сообщил сам Захар Виноградов, СБУ запретила ему въезд в страну на пять лет. В 06.00 утра (07.00 мск) его сняли с поезда «Москва — Одесса» в Конотопе при проверке документов.

«Причина решения неизвестна», — сообщил он, добавив, что обратный поезд прибудет лишь в 18.00.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда российских журналистов не пускают на территорию Украины или жестко выдворяют из страны. В минувшем октябре украинские спецслужбы выдворили из страны корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Кроме того, многие представители российских СМИ были внесены в скандально известную базу «Миротворец» как враги Украины.

«Отношение к российскому журналисту или отношение к человеку, который является гражданином РФ, — это следствие того, что мы позволили сами. Россия должна отреагировать как можно жестче на эти моменты, поскольку из разряда провокаций они перешли в публичное унижение, — считает собеседник ФАН, первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин. — Получается, что человек, который является деятелем искусства, политиком, журналистом, для них ничего не стоит — ведь он россиянин. На Украине вообще ничего не боятся. Они считают, что могут делать с нашими людьми все, что захотят. Это неправильно».

Однако собеседник ФАН уверен, если есть редакционное задание, то журналист непременно должен его выполнить.