Это провокация: директор Стаса Михайлова отреагировал на иск певца в ЕСПЧ

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Москва, 7 ноября. Директор певца Стаса Михайлова опроверг информацию о том, что артист якобы пожаловался в ЕСПЧ на власти России. Новости об этом иске, по его словам, являются провокацией.

«Мы не имеем к этой жалобе никакого отношения, мы не обращались в Европейский суд и не жаловались на власти России», — заявил Кононов.

Он подчеркнул, что команде Михайлова пока неизвестно, кто обратился в ЕСПЧ, но обещал разобраться с этой ситуацией и «обязательно привлечь виновных к ответственности».

Как сообщал ранее «Ридус», согласно публикациям СМИ, в иске Михайлов якобы пожаловался, что создатели фильма «Дублер», вышедшего в прокат в 2013 году, незаконно использовали его для персонажа по имени Михаил Стасов, роль которого исполнил Александр Ревва.

Кроме того, недовольство истца вызвало и то, что российские суды ознакомились лишь с трейлером комедии, отказавшись смотреть картину полностью.



