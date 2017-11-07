Борьба с терроризмом в Сирии близится к завершению — Лавров

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Москва, 7 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что борьба с терроризмом в Сирийской республике близится к завершению.

Как отметил глава российского дипломатического ведомства в ходе пресс-конференции во вторник, все более актуальным становится политический процесс, что также касается и конфликта в Сирии.

«Потому что борьба с терроризмом на территории Сирии близится к своему завершению», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ заявил о недопустимости допуска каких-либо перерывов в усилиях международного сообщества, передает RT.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время территория, контролируемая в Сирии боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, не превышает 5%, в то время как до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ она составляла около 70% территории Арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.