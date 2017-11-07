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Борьба с терроризмом в Сирии близится к завершению — Лавров
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    Борьба с терроризмом в Сирии близится к завершению — Лавров

    12:41  7 Ноября 2017  /обновлено: 12:58  07 Ноября 2017
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    Борьба с терроризмом в Сирии близится к завершению — Лавров

    Москва, 7 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что борьба с терроризмом в Сирийской республике близится к завершению.

    Как отметил глава российского дипломатического ведомства в ходе пресс-конференции во вторник, все более актуальным становится политический процесс, что также касается и конфликта в Сирии. 

    «Потому что борьба с терроризмом на территории Сирии близится к своему завершению», — подчеркнул Лавров.

    Глава МИД РФ заявил о недопустимости допуска каких-либо перерывов в усилиях международного сообщества, передает RT.

    Борьба с терроризмом в Сирии близится к завершению — Лавров

    Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время территория, контролируемая в Сирии боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1не превышает 5%, в то время как до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ она составляла около 70% территории Арабской республики. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #лавров
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