Новым эмиром ИГИЛ в Юго-восточной Азии стал малолетний участник боев за Марави

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Малайзия, 7 Ноября. Согласно сообщению телеграм-канала 338 со ссылкой на малазийские СМИ, новым эмиром ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Юго-Восточной Азии стал юноша, возможно школьник с псевдонимом «Амин Бако Альяс Джихад», родом из Малайзии. После гибели в Марави Иснилона Хаплиона и братьев Мауте группировка была фактически обезглавлена, однако речи о прекращении деятельности не было. При этом, среди боевиков ИГИЛ в Марави были неоднократно замечены дети.

Напомним, в мае 2017 года, исламистские группировки Мауте и «Абу Сайяф», присягнувшие на верность ИГИЛ, захватили центр города Марави. После начала боёв Родриго Дутерте, президент Филиппин, объявил военное положение на острове Минданао. К 23 октября Дельфин Лорензана, Министр обороны Филиппин заявил о прекращении боёв против ИГИЛ.

Однако, согласно ряду источников, части боевиков удалось скрыться, и ряд новостных агентств, аффилированных с ИГИЛ, периодически выкладывают в Сеть фото и видеоматериалы с тренирующимися боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.