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Сирия, 7 ноября. Курды отменили принудительную мобилизацию в Алеппо после массовых протестов мирных жителей. Контратака ИГ1 близ города Аль-Каим в Ираке. Население Идлиба получило гумпомощь от Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам «Ан-Нусры»*** на окраине населенных пунктов Каср ибн Вардан и Расм Аль-Хамам на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в юго-западной части провинции Дамаск; продолжают контрнаступление к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: потеряло часть города Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; устроило взрыв в провинции Хасака; предприняло попытку контратаки в районе города Аль-Каим в иракской провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия** (ССА): оказывает поддержку «Ан-Нусре» в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет об обстрелах САА в Восточной Гуте Дамаска; ведет бои с САА в северной части Хамы.

Курды: отменили принудительную мобилизацию в Алеппо.

Провинция Дамаск

Новостной портал Okaz Online сообщает об артиллерийских ударах САА по опорным пунктам исламистов в кварталах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. По данным оппозиционных источников, артобстрелы продолжаются уже более суток. Однако правительственные информагентства не подтверждают данную информацию. Все силы САР в настоящий момент сконцентрированы в юго-западной части региона вблизи населенного пункта Бейт Джинн. Согласно сведениям подконтрольного вооруженной оппозиции агентства новостей Smart News Agency, в результате вооруженных столкновений между боевиками и частями Сирийской арабской армии (САА) в районе высоты Джабаль Шейх, правительственные подразделения были вынуждены отступить, потеряв порядка 25 солдат убитыми. Тем не менее официальные СМИ опровергают данную информацию. Напротив, как сообщает Al Masdar News, боевики «Джебхат Ан-Нусры» обратились за помощью к другим исламистским формированиям и из последних сил пытаются удержать занимаемые позиции под натиском армии САР.

Провинция Алеппо

Согласно информации Telegram-канала (NRVR11), Сирийские демократические силы**** (SDF) отменили решение об обязательной военной службе для всех молодых людей, достигших призывного возраста, вследствие массовых протестов гражданских лиц в различных городах провинции. Напомним, уже на протяжении трех дней население города Манбидж, а позже также жители населенных пунктов Азаз и Аль-Баб вышли на демонстрации против принудительной воинской службы и арестов тех, кто не явился на пункт сбора призывников.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдское информационное агентство Euphrates News сообщает о том, что правительственные силы взяли под контроль высоту, расположенную на окраине города Аль-Бусейра, а так же часть территорий населенного пункта. На данный момент никаких сведений о потерях сторон не поступало. Местные активисты уверены, что большую часть районов курдским войскам удалось занять лишь потому, что многие террористы «Исламского государства»1 добровольно сдали свои позиции и перешли на сторону курдов, как уже происходило ранее.

Провинция Идлиб

Оппозиционный военный источник в соцсети Telegram (NRVR11) сообщает о том, что турецкие военные застрелили двух мирных жителей, которые пытались перейти сирийско-турецкую границу в районе пограничного перехода «Ад-Дария», расположенного недалеко от города Джиср Аш-Шугур на западе провинции. В настоящий момент информация проверяется.

Тем временем жители региона получили гумпомощь от турецкой благотворительной организации «Beyaz Ezler», о чем сообщает Twitter-канал формирования (BeyazEllerSYR). О составе и общем весе гуманитарного груза не сообщается.

Провинция Хама

Правительственные войска совместно с силами ополченцев-шиитов продолжают контрнаступление на позиции антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Значительную поддержку объединенным войскам оказывают российские ВКС. Военные самолеты РФ нанесли авиаудары по укрепрайонам исламистов на окраине населенных пунктов Каср ибн Вардан и Расм Аль-Хамам северо-восточнее Хамы. Агентство новостей Al Masdar News сообщает, что «Джебхат Ан-Нусра»1 и выступающая на ее стороне Сирийская свободная армия (ССА) опубликовали видеозапись, на которой запечатлены столкновения на севере провинции. Боевики ведут огонь по военной технике САР из американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) TOW. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор.

В то же время, по заявлению информагентства Smart News Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты исламистов недалеко от населенных пунктов Ас-Саяд, Аль-Латамина и Кафр Зета. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне не поступало.

Провинция Хасака

Мощный взрыв прогремел в южной части провинции Хасака. Как передает военный источник в сети Twitter (soheb1199), взрывное устройство было заложено на обочине дороги недалеко от деревни Аль-Холь, находящейся близ линии соприкосновения сил курдов и «Исламского государства». Предполагается, что за организацию взрыва ответственны террористы ИГИЛ1, отряды которых базируются неподалеку.

Между тем в административном центре региона состоялось заседание благотворительной организации Курдского Красного Полумесяца. Члены общества обсудили выполнение плана работы, намеченного на 2016 — 2017 годы, а также дальнейшие действия. Об этом сообщает новостной портал Smart News Agency.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает, что боевики «Исламского государства» предприняли попытку контратаки в районе освобожденного города Аль-Каим на западе провинции Аль-Анбар. Военный источник сообщил, что боевики ИГ напали на посты иракской армии близ северного пригорода Аль-Каима Хусайба. Тем не менее благодаря поддержке иракских военных самолетов атака была отбита.

Местные власти считают, что радикалы террористической группировки держат в заложниках десятки тысяч мирных жителей, чтобы затем использовать их в качестве «живого щита». По данным ежемесячного подсчета Организации Объединенных Наций, за прошлый месяц в Ираке были убиты 114 гражданских лиц, ранения получили 244 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)