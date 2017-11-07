США и Южная Корея потребовали от КНДР свернуть ядерные разработки

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Сеул, 7 ноября. США и Южная Корея требуют от КНДР немедленного прекращения ракетно-ядерных разработок и сесть за стол переговоров, заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече двух президентов обсуждался вопрос о давлении на Пхеньян на фоне ракетно-ядерной угрозы.

«Мы требуем от Северной Кореи прекратить ядерные разработки и возвращения к переговорам», — сказал Мун.

По словам президента, для достижения цели Вашингтон и Токио договорились продолжать давление на Пхеньян. Напомним, что визит Трампа в Южную Корею начался накануне, его азиатский тур продлится 13 дней. Президент США посетил несколько военных баз, встретился с главой правительства Японии Синдзо Абэ.