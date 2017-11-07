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Шойгу: Россия заканчивает строительство двух крупных военных объектов в Арктике
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    Шойгу: Россия заканчивает строительство двух крупных военных объектов в Арктике

    12:51  7 Ноября 2017
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    Шойгу: Россия заканчивает строительство двух крупных военных объектов в Арктике

    Москва, 7 ноября. В настоящее время строительные части Вооруженных сил России заканчивают постройку двух «комплексных военных объектов» на территории Арктики. Об этом сообщил на заседании Минобороны РФ глава российского военного ведомства генерал Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Минобороны применяет комплексный подход при освоении арктических территорий.

    «До конца года будут сданы ещё два комплексных объекта, размещённых в ключевых точках исключительной экономической зоны Российской Федерации на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах», — рассказал Шойгу в ходе заседания коллегии.

    Министр отметил, что новые объекты очень важны для России, поскольку позволяют контролировать развиваемый Северный морской путь, защищая экономическую деятельность РФ в Арктике.

    Кроме того, по словам министра, новые объекты позволят «при необходимости оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении».

    Автор: Валентин Меликов
    #шойгу
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