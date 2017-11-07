Зарплата военных в России соответствует уровню сотрудников ведущих отраслей — Шойгу

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Москва, 7 ноября. Зарплата военных в России соответствуют уровню оплаты труда сотрудников, задействованных в ведущих отраслях экономики, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии военного ведомства.

Шойгу обратил внимание, что задачи, поставленные Верховным главнокомандующим страны Владимиром Путиным, по жилищному обеспечению российских военнослужащих, выполнены. Как подчеркнул глава военного ведомства, в настоящее время проводится плановое предоставление постоянного жилья военным.

Кроме того, были увеличены выплаты за поднаем жилья до среднего по России показателя аренды одного квадратного метра, заметил Шойгу.