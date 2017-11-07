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Союз журналистов России резко осудил запрет на въезд на Украину корреспонденту РИА Новости
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    Союз журналистов России резко осудил запрет на въезд на Украину корреспонденту РИА Новости

    12:43  7 Ноября 2017
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    СЖР: Отказ во въезде на Украину журналисту РИА Новости — очередное нарушение свободы слова

    Москва, 7 ноября. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир назвал запрет на въезд на Украину журналисту РИА Новости Захару Виноградову очередным фактом нарушения как прав российских журналистов, так и граждан России и Украины.

    Ранее сообщалось, что журналист Виноградов, который ехал в Киев, был снят с поезда, так как СБУ запретила ему въезд в страну на пять лет.

    По мнению представителя СЖР, таким образом власти Украины в очередной раз пытаются пресечь «альтернативные источники информации о том, что происходит на территории государства, как для зарубежной, так и для непосредственно украинской аудитории», передает РИА Новости.

    Шафир резко осудил решение Киева. Он с сожалением предположил, что подобные нарушения продолжатся, а значит, продолжатся и нарушения прав граждан Украины и России на «доступ к тому, что в соответствии с громко декларируемыми Украиной международными стандартами, зовется коротко и просто — свобода слова».

    Напомним, в начале октября СБ Украины выдворила из страны журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #журналисты #въезд #свобода слова
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