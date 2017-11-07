Более 10 тыс. тонн металлолома вывезли из Арктики за три года — Шойгу

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Москва, 7 ноября. Свыше 10 тысяч тонн металлолома вывезено из Арктики в рамках работ по экологической очистке, которая проводилась в течение трех лет. Об этом во вторник сообщил глава оборонного ведомства Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.

По словам российского министра, были проведены работы по экологической очистке Арктики. За последние три года вывезено более 10 тысяч тонн металлолома, подчеркнул Шойгу.

Напомним, на минувшей неделе командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов сообщил, что работа по сбору пустых бочек и других металлических предметов, которые остались в Заполярье со времен СССР, продолжится.

Ранее глава Минобороны России заявил, что Россия до конца текущего года достроит в Арктике два «комплексных военных объекта».