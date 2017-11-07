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Трамп призвал все страны разорвать торговые отношения с КНДР
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    Трамп призвал все страны разорвать торговые отношения с КНДР

    12:52  7 Ноября 2017
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    Трамп призвал все страны разорвать торговые отношения с КНДР

    Сеул, 7 ноября. Американский президент Дональд Трамп призвал все страны выполнять принятые СБ ООН резолюции относительно КНДР, а также прекратить торговлю и предпринимательские дела с Пхеньяном. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

    По словам Трампа, все государства обязаны следовать резолюциям СБ ООН, а также должны разорвать торговые отношения с КНДР.

    «Неприемлемо, чтобы страны помогали вооружать и финансировать режим, который представляет все большую опасность», — подчеркнул глава Белого дома. 

    Трамп призвал все страны разорвать торговые отношения с КНДР

    Кроме того, американский президент отметил, что страны работают над решением северокорейской проблемы, «используя все имеющиеся механизмы, за исключением военных».

    США готовы защитить себя и своих союзников при помощи всего военного комплекса, если возникнет такая необходимость, подытожил он.

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #кндр #северная корея #южная корея #пхеньян #сеул
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