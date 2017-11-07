Трамп призвал все страны разорвать торговые отношения с КНДР

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Сеул, 7 ноября. Американский президент Дональд Трамп призвал все страны выполнять принятые СБ ООН резолюции относительно КНДР, а также прекратить торговлю и предпринимательские дела с Пхеньяном. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

По словам Трампа, все государства обязаны следовать резолюциям СБ ООН, а также должны разорвать торговые отношения с КНДР.

«Неприемлемо, чтобы страны помогали вооружать и финансировать режим, который представляет все большую опасность», — подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, американский президент отметил, что страны работают над решением северокорейской проблемы, «используя все имеющиеся механизмы, за исключением военных».

США готовы защитить себя и своих союзников при помощи всего военного комплекса, если возникнет такая необходимость, подытожил он.