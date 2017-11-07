Депутат Швыткин рассказал, кто стоит за ростом протестных настроений в России

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В Российской Федерации почти на две трети в сравнении с началом года выросло количество социальных и политических протестов. Об этом в своем докладе сообщили специалисты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Рост протестных настроений в России связан с активностью Запада, который в свою очередь пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

В документе с названием «Протестная активность россиян в III квартале 2017 года» сообщается, что в первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445. Специалисты ЦЭПР разделяют протесты на политические, социально-экономические и трудовые.

Кроме того, в Центре экономических и политических реформ выделили и самые протестные регионы. Так в список попали Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области, а также Москва. При этом специалисты ЦЭПР подчеркнули, что за последние полгода произошло нарастание объемов и расширение географии протестных акций.

«На мой взгляд, рост протестных настроений в России связан с активностью Запада, спонсирующего различные организации и различных лидеров в РФ, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Недавно в ряде регионов были задержаны члены группировки «Артподготовка» (запрещена в России — прим. ред.), которые ставили своей целью поджоги административных зданий, нападения на сотрудников полиции и т.д. Безусловно, те спонсорские деньги, а это уже не является секретом, идут через посольство США в России, либо напрямую в соответствующие организации. Это все, безусловно, связано с выборной кампанией, с выборами президента России, которые состоятся в марте следующего года», — поясняет ситуацию Швыткин.

Собеседник ФАН отметил, что в настоящее время в Российской Федерации, безусловно, есть социальные проблемы, но между тем, правительство страны делает все возможное для их решения.

«Да, есть проблемы, но у нас как был социально-ориентированный бюджет на 2018-2019 года, так он и остался. Некоторые статьи сокращаются, но они не носят социальную составляющую и те обязательства перед населением, которые есть у правительства, у властей регионов, мы в полном объеме пытаемся обеспечить», — продолжает депутат.

При этом Швыткин убежден, что социальная напряженность, образовавшаяся в результате деятельности некоторых антироссийских организаций, спадет после завершения выборной кампании.

«После выборов президента спонсоры протестных настроений уже никак не смогут повлиять на обстановку в стране. А сейчас, поскольку идет подготовительный период, а можно сказать, уже период выборной кампании, они делают все возможное для усиления антироссийских настроений в стране. А дестабилизация обстановки опасна тем, что происходит подрыв государственных устоев, возникает недоверие к органам власти, происходит ослабление страны в целом. Властям нельзя допускать подобного, так как может возникнуть хаос, который в свою очередь приведет к государственному перевороту», — заключил Юрий Швыткин.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы полиция задержала свыше 250 человек, которые вышли на несогласованную акцию протеста.