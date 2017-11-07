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Стала известна личность погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена
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    Стала известна личность погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

    12:32  7 Ноября 2017
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    Стала известна личность погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

    Москва, 7 ноября. Установлена личность погибшего при крушении вертолета Ми-8 у архипелага Шпицберген, им оказался научный сотрудник ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета Максим Каулио, рассказал генеральный консул России в Баренцбурге Вячеслав Николаев.

    При крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена погиб Каулио Максим Валерьевич, 1992 года рождения. Об этом сообщил представитель российской дипмиссии в Баренцбурге Вячеслав Николаев. Спасатели ведут поисковую операцию, пишет РИА Новости. Напомним, что принадлежащий компании «Конверс авиа» вертолет, на борту которого находились восемь человек, пропал 26 октября.

    Известно, что воздушное средство направлялось из поселка Пирамида в Баренцбург.  29 октября к поисковой операции подключились сотрудники МЧС РФ. Спасатели обнаружили тело одного человека 30 октября, его отправили на опознание в Норвегию. В найденном 4 ноября фюзеляже Ми-8 тел погибших не было.  

    Стала известна личность погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #ми-8 #шпицберген
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