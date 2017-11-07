Сегодня в Сети: Гнойный в маске, столетие Октября, запрет гимна России

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Федеральное агентство новостей — о темах, что чаще и активнее всего обсуждают в Сети.

Случай Гнойного — нападение на него и выступление на концерте в маске — чрезвычайно занимает русскоязычный сегмент соцсетей. Общероссийская известность пришла к МС Гнойному после рэп-баттла с другими исполнителем — Мироном Федоровым (Oxxxymiron) — потому не удивительно, что отсылки к этому знаменательному событию стали отправным моментом для многих шуток.

«Недобаттлил», — пишет одна из пользователей Twitter.

Для тех, кто еще не в курсе, напомним, что вчера на рэпера Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, было совершено нападение. По словам менеджера исполнителя Андрея Замайя, семеро неизвестных избили Гнойного у VIP-входа в клуб «Аврора» в Петербурге. Что интересно, нападение так и не стало поводом отменить концерт. Гнойный выступил в маске и, как кажется, даже решил использовать произошедший с ним неприятный инцидент для своеобразного самопиара.

«После нападения Гнойный был осмотрен медиками, которые не исключили вероятность загноения...» — пишут в соцсетях.

В любом случае, большинство комментаторов сходятся во мнениях, что периодические побои — неотъемлемая часть жизни настоящего рэпера. Мол, если хочешь импортировать в Россию зарубежный музыкальный стиль, то, будь добр, принять и всю сопутствующую ему гангстерскую атрибутику и проблемы. Знаменитый американский хип-хоп исполнитель Шакур Тупак, по слухам, в свое время был убит из-за ссоры с представителями другого музыкального коллектива.

«Гнойный сегодня чуть не стал Ту Паком... А о чем еще большем нужно мечтать хорошему реперу?» — пишут в связи с этим в соцсетях.

Кому-то, впрочем, не нравится, что события рэп-сцены привлекли к себе столь пристальное внимание мейнстримовых новостных лент. Что, писать им больше не о чем?

«Читаю новости. «МС Гнойный избит перед баттлом». Серьезный ресурс пишет. Новость, мда. Скоро: Сенсация!1! DJ Перхоть опустил VJ Фурункул!» — иронизируют в Рунете по данному поводу.

В любом случае, сегодня — столетие Октябрьской революции. Как уже говорилось, один из псевдонимов Машнова — Слава КПСС. Шутка здесь напрашивается сама собой, не так ли?

«Сто лет назад случилась революция. Вчера Славу КПСС семеро избили в Петербурге у клуба «Аврора», — пишет один из пользователейTwitter.

К слову, о столетии Октября. Западные СМИ любят корить Россию за всевозможные «прегрешения», но делать это становится все труднее. Старые поводы исчерпаны, новых и интересных пока нет. Так почему бы не вспомнить об Октябре? Политолог Владимир Корнилов привлекает внимание общественности к тому, что недавно зарубежная пресс начала упрекать РФ в том, что та отмечает столетнюю годовщину социалистической революции на недостаточно торжественном уровне. Именно так: «загнивающий Запад» из речей Хрущева и Брежнева ругает Россию за недостаточное внимание к своему коммунистическому прошлому.

«Газеты западных капиталистов возмущаются тем, что в России на недостаточном уровне празднуют юбилей социалистической революции. Нет, я согласен, что на недостаточном, но читать подобное на страницах Financial Times — это уж перебор!» — пишет Корнилов.

В МОК заявили, что могут запретить сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане участвовать в торжественной церемонии открытия и исполнять свой гимн. Если случай Гнойного и нюансы празднования столетия Октября стали для Рунета поводами для шуток, то реакция на это сообщение куда как менее иронична.

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — пишет по этому поводу сенатор Алексей Пушков.

Если Международный олимпийский комитет примет дискриминационные меры в отношении российской сборной и государственной символики, то, возможно, нашей стране следует вообще отказаться от участия в данном мероприятии, считают некоторые.

«Вопрос: на фиг нужна такая Олимпиада?» — спрашивают в Twitter.